David di Donatello Awards 2022 – Nominees

Paolo Sorrentino’s “The Hand of God” and Gabriele Mainetti’s “Freaks Out” lead the pack at the David di Donatello Awards this year with 16 nominations each.

Here’s the complete list of nominees:

PICTURE

“Ariaferma” (The Inner Cage), Leonardo Di Costanzo

“The Hand of God,” Paolo Sorrentino

“Ennio,” Giuseppe Tornatore

“Freaks Out,” Gabriele Mainetti

“Qui Rido Io” (The King of Laughter), Mario Martone

DIRECTOR

“Ariaferma” (The Inner Cage), Leonardo Di Costanzo

“The Hand of God,” Paolo Sorrentino

“Ennio,” Giuseppe Tornatore

“Freaks Out,” Gabriele Mainetti

“Qui Rido Io” (The King of Laughter), Mario Martone

DEBUT DIRECTOR

“The Bad Poet,” Gianluca Jodice

“Maternal,” Maura Delpero

“Small Body,” Laura Samani

“Re Granchio” (The Legend of King Crab), Alessio Rigo De Righi, Matteo Zoppis

“Una Femmina” (The Code of Silence), Francesco Constabile

PRODUCER

“A Chiara,” Jon Coplon, Paolo Carpignano, Ryan Zacarias, Jonas Carpignano (Stayblack Productions) — RAI Cinema

“Ariaferma” (The Inner Cage), Carlo Cresto Dina (Tempesta), Michela Pini (Amka) RAI Cinema

“The Hand of God,” Paolo Sorrentino, Lorenzo Mieli

“Freaks Out,” Andrea Occhipinti, Stefano Massenzi, Mattia Guerra (Lucky Red) — Gabriele Mainetti (Goon Films) — RAI Cinema

“Qui Rido Io” (The King of Laughter), Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori (Indigo Film) RAI Cinema

ACTRESS

Swami Rotolo, “A Chiara”

Miriam Leone, “Diabolik”

Aurora Giovinazzo, “Freaks Out”

Rosa Palasciano, “Giulia”

Maria Nazionale, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

ACTOR

Elio Germano, “America Latina”

Silvio Orlando, “Ariaferma” (The Inner Cage)

Filippo Scotti, “The Hand of God”

Franz Rogowski, “Freaks Out”

Toni Servillo, “The King of Laughter”

SUPPORTING ACTRESS

Luisa Ranieri, “The Hand of God”

Teresa Saponangelo, “The Hand of God”

Susy Del Giudice, “I Fratelli De Filippo”

Vanessa Scalera, “L’Arminauta”

Cristiana Dell’Anna, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

SUPPORTING ACTOR

Fabrizio Ferracane, “Ariaferma” (The Inner Cage)

Valerio Mastandrea, “Diabolik”

Toni Servillo, “The Hand of God”

Pietro Castellitto, “Freaks Out”

Eduardo Scarpetta, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

CINEMATOGRAPHY

Paolo Carnera, “America Latina”

Luca Bigazzi, “Ariaferma” (The Inner Cage)

Daria D’Antonio, “The Hand of God”

Michele D’Attanasio, “Freaks Out”

Renato Berta, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

EDITING

Affonso Goncalves, “A Chiara”

Carlotta Cristiani, “Ariaferma” (The Inner Cage)

Cristiano Travaglioli, “The Hand of God”

Massimo Quaglia, Annalisa Schillaci, “Ennio”

Jacopo Quadri, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

DOCUMENTARY

“Atlantide,” Yuri Ancarani

“Ennio,” Giuseppe Tornatore

“Futura,” Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher

“Marx Can Wait,” Marco Bellocchio

“Onde Radicali,” Gianfranco Pannone

SCORE

Dan Romner, Benh Zeitlin, “A Chiara”

Verdena, “America Latina”

Pasquale Scialò, “Ariaferma” (The Inner Cage)

Pivio and Aldo De Scalzi, “Diabolik”

Nicola Piovani, “I fratelli De Filippo”

ORIGINAL SONG

“La Profondità degli abissi,” Manuel Agnelli – “Diabolik”

“Faccio ‘A Polka,” Nicola Piovani, Dodo Gagliarde, Anna Ferraioli Ravel – “I fratelli De Filippo”

“Just You,” Giuliano Taviani, Carmelo Travia, Marianna Travia – “L’arminauta”

“Nei Tuoi Occhi,” Francesca Michielin, Andrea Farri – “Marilyn ha gli occhi neri”

“Small Body,” Fredrika Stahl, Laura Samani, Celeste Cescutti, Coro Popolare – “Small Body”

PRODUCTION DESIGN

Luca Servino, Susanna Abenavoli – “Ariaferma” (The Inner Cage)

Noemi Marchica, Maria Michela De Domenico – “Diabolik”

Carmine Guarino, Iole Autero – “The Hand of God”

Massimiliano Sturiale, Ilaria Fallacara – “Freaks Out”

Giancarlo Muselli, Carlo Rescigno, Laura Casalini, Francesco Fonda – “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

COSTUME DESIGN

Ginevra De Carolis, “Diabolik”

Mariano Tufano, “The Hand of God”

Mary Montalto, “Freaks Out”

Maurizio Millenotti, “I Fratelli De Filippo”

Ursula Patzak, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

MAKEUP ARTIST

Francesca Lodoli, “Diabolik”

Vincenzo Mastrantonio, “The Hand of God”

Diego Prestopino, Emanuele De Luca, Davide De Luca, “Freaks Out”

Maurizio Nardi, “I Fratelli De Filippo”

Alessandro D’Anna, “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

HAIR ARTIST

Alberta Giuliani, “7 Donne e un mistero”

Giuseppina Rotolo, “A Chiara”

Luca Pompozzi, “Diabolik”

Marco Perna, “Freaks Out”

Francesco Pegoretti, “I Fratelli De Filippo”

SOUND

Xavier Lavorel, Pierre Collodin, Daniela Bassani, Maxine Ciekawy — “Ariaferma” (The Inner Cage)

Emanuele Cecere, Francesco Sales, Silvia Moares, Mirko Perri, Michele Mazzucco — “The Hand of God”

Gilberto Martinelli, Fabio Venturi, Gianni Pallotto — “Ennio”

Angelo Bonanni, Diego De Santis, Davide Favargiotti, Mirko Perri, Franco Piscopio — “Freaks Out”

Alessandro Zanon, Alessandro Palmerini, Silvia Moares, Gianluca Gasparrini, Giancarlo Rutigliano — “Qui Rido Io” (The King of Laughter)

DIGITAL EFFECTS

Nuccio Canino, “A Classic Horror Story”

Simone Silvestri, “Diabolik”

Rodolfo Migliari, “The Hand of God”

Stefano Leoni, “Freaks Out”

Rodolfo Migliari, Roberto Saba “La terra dei figli”

AUDIENCE AWARD

“Me contro te,” Gianluca Leuzzi

BEST FOREIGN FILM

“Belfast,” Kenneth Branagh

“Don’t Look Up,” Adam McKay

“Drive My Car,” Ryusuke Hamaguchi

“Dune,” Denis Villeneuve

“The Power of the Dog,” Jane Campion

CAREER DAVID

Giovanna Ralli

SPECIAL DAVID

Sabrina Ferilli

SPECIAL DAVID

Antonio Capuano