Grammy Awards Nominations 2022: The Complete List (Live Updates)

Nominations for the 64th annual Grammy Awards are being announced today in a virtual rollout on the Grammys’ site. Variety will list the nominations in all 80-some categories as they are announced between 9-10 a.m. PT. Refresh this page throughout the hour to get the latest updates, which will climax when the nominees for album, record, song and new artist are revealed.

First up this morning: nominations in the dance/electronic and rap categories.

The full list of nominees, in the order they’re being announced:

Field 2 – Dance/Electronic Music

Best Dance/Electronic Recording

1. HERO

Afrojack & David Guetta

2. LOOM

Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

3. BEFORE

James Blake

4. HEARTBREAK

Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

5. YOU CAN DO IT

Caribou

6. ALIVE

Rüfüs Du Sol

7. THE BUSINESS

Tiësto

Best Dance/Electronic Music Album

1. SUBCONSCIOUSLY

Black Coffee

2. FALLEN EMBERS

Illenium

3. MUSIC IS THE WEAPON (RELOADED)

Major Lazer

4. SHOCKWAVE

Marshmello

5. FREE LOVE

Sylvan Esso

6. JUDGEMENT

Ten City

Field 7 – Rap

Best Rap Performance

1. FAMILY TIES

Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

2. UP

Cardi B

3. MY LIFE

J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

4. WAY 2 SEXY

Drake Featuring Future & Young Thug

5. THOT S***

Megan Thee Stallion

Best Melodic Rap Performance

1. PRIDE IS THE DEVIL

J. Cole Featuring Lil Baby

2. NEED TO KNOW

Doja Cat

3. INDUSTRY BABY

Lil Nas X Featuring Jack Harlow

4. WUSYANAME

Tyler, the Creator Featuring Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign

5. HURRICANE

Kanye West Featuring the Weeknd & Lil Baby

Best Rap Album

1. THE OFF-SEASON

J. Cole

2. CERTIFIED LOVER BOY

Drake

3. KING’S DISEASE II

Nas

4. CALL ME IF YOU GET LOST

Tyler, the Creator

5. DONDA

Kanye West

Best Rap Song

1. BATH SALTS

Shawn Carter, Kasseem Dean, Michael Forno, Nasir Jones & Earl Simmons, songwriters (DMX Featuring Jay-Z & Nas)

2. BEST FRIEND

Amala Zandelie Dlamini, Lukasz Gottwald, Randall Avery Hammers, Diamonté Harper, Asia Smith, Theron Thomas & Rocco Valdes, songwriters (Saweetie Featuring Doja Cat)

3. FAMILY TIES

Roshwita Larisha Bacha, Hykeem Carter, Tobias Dekker, Colin Franken, Jasper Harris, Kendrick Lamar, Ronald Latour & Dominik Patrzek, songwriters (Baby Keem Featuring Kendrick Lamar)

4. JAIL

Dwayne Abernathy, Jr., Shawn Carter, Raul Cubina, Michael Dean, Charles M. Njapa, Sean Solymar, Brian Hugh Warner, Kanye West & Mark Williams, songwriters (Kanye West Featuring Jay-Z)

5. MY LIFE

Shéyaa Bin Abraham-Joseph & Jermaine Cole, songwriters (J. Cole Featuring 21 Savage & Morray)

Field 23 – Production

Best Engineered Album, Non-Classical

1. CINEMA

Josh Conway, Marvin Figueroa, Josh Gudwin, Neal H Pogue & Ethan Shumaker, engineers; Joe LaPorta, mastering engineer (The Mar.as)

2. DAWN

Thomas Brenneck, Zach Brown, Elton “L10MixedIt” Chueng, Riccardo Damian, Tom Elmhirst, Jens Jungkurth, Todd Monfalcone, John Rooney & Smino, engineers; Randy Merrill, mastering engineer (Yebba)

3. HEY WHAT

BJ Burton, engineer; BJ Burton, mastering engineer (Low)

4. LOVE FOR SALE

Dae Bennett, Josh Coleman & Billy Cumella, engineers; Greg Calbi & Steve Fallone, mastering engineers (Tony Bennett & Lady Gaga)

5. NOTES WITH ATTACHMENTS

Joseph Lorge & Blake Mills, engineers; Greg Koller, mastering engineer (Pino Palladino & Blake Mills)

Producer Of The Year, Non-Classical

1. JACK ANTONOFF

• Chemtrails Over the Country Club (Lana Del Rey) (A)

• Daddy’s Home (St. Vincent) (A)

• Gold Rush (Taylor Swift) (T)

• Sling (Clairo) (A)

• Solar Power (Lorde) (A)

• Take the Sadness Out of Saturday Night (Bleachers) (A)

2. ROGÉT CHAHAYED

• //aguardiente Y Lim.n %ᵕ‿‿ᵕ% (Kali Uchis) (T)

• Ain’t S*** (Doja Cat) (T)

• Beautiful (Shelley FKA DRAM) (T)

• Blueberry Eyes (MAX Featuring SUGA of BTS) (S)

• Fire in the Sky (Anderson .Paak) (T)

• Kiss Me More (Doja Cat Featuring SZA) (S)

• Lazy Susan (21 Savage With Rich Brian Featuring Warren Hue & Masimwei) (S)

• NITROUS (Joji) (T)

• Vibez (ZAYN) (S)

3. MIKE ELIZONDO

• Glow On (Turnstile) (A)

• Good Day (Twenty One Pilots) (T)

• Life by Misadventure (Rag’n’Bone Man) (A)

• Mercy (Jonas Brothers) (T)

• Mulberry Street (Twenty One Pilots) (T)

• Obviously (Lake Street Dive) (A)

• Repeat (Grace Vanderwaal) (S)

• Taking the Heat (Joy Oladokun) (T)

4. HIT-BOY

• Judas and the Black Messiah: The Inspired Album (Various Artists) (A)

• King’s Disease II (Nas) (A)

5. RICKY REED

• //aguardiente y lim.n%ᵕ‿‿ᵕ% (Kali Uchis) (T)

• Can’t Let You Go (Terrace Martin Featuring Nick Grant) (S)

• Damn Bean (John-Robert) (T)

• Don’t Go Yet (Camila Cabello) (S)

• Gold-Diggers Sound (Leon Bridges) (A)

• Piece of You (Shawn Mendes) (T)

• Pushing Away (Junior Mesa) (T)

• Rumors (Lizzo Featuring Cardi B) (S)

• Sing (Jon Batiste) (T)

Best Remixed Recording

1. BACK TO LIFE (BOOKER T KINGS OF SOUL SATTA DUB)

Booker T, remixer (Soul II Soul)

2. BORN FOR GREATNESS (CYMEK REMIX)

Spencer Bastin, remixer (Papa Roach)

Track from: Greatest Hits Vol.2 The Better Noise Years

3. CONSTANT CRAVING (FASHIONABLY LATE REMIX)

Tracy Young, remixer (K.D. Lang)

4. INSIDE OUT (3SCAPE DRM REMIX)

3SCAPE DRM, remixer (Zedd & Griff)

5. MET HIM LAST NIGHT (DAVE AUDÉ REMIX)

Dave Audé, remixer (Demi Lovato & Ariana Grande)

6. PASSENGER (MIKE SHINODA REMIX)

Mike Shinoda, remixer (Deftones)

Track from: White Pony (20th Anniversary Deluxe Edition)

7. TALKS (MURA MASA REMIX)

Alexander Crossan, remixer (PVA)

Best Immersive Audio Album

1. ALICIA

George Massenburg & Eric Schilling, immersive mix engineers; Michael Romanowski, immersive mastering

engineer; Ann Mincieli, immersive producer (AliciaKeys)

2. CLIQUE

Jim Anderson & Ulrike Schwarz, immersive mix engineers; Bob Ludwig, immersive mastering engineer; Jim Anderson, immersive producer (Patricia Barber)

3. FINE LINE

Greg Penny, immersive mix engineer; Greg Penny, immersive mastering engineer; Greg Penny, immersive producer (Harry Styles)

4. THE FUTURE BITES

Jake Fields & Steven Wilson, immersive mix engineers; Bob Ludwig, immersive mastering engineer; Steven

Wilson, immersive producer (Steven Wilson)

5. STILLE GRENDER

Morten Lindberg, immersive mix engineer; Morten Lindberg, immersive mastering engineer; Morten

Lindberg, immersive producer (Anne Karin Sundal-Ask & Det Norske Jentekor)

Field 26 – Production, Immersive Audio

Best Immersive Audio Album (63rd GRAMMY)

Due the COVID-19 pandemic, the 63rd Grammy Awards Best Immersive Audio Album Craft Committee meeting was postponed until after last year’s GRAMMY Awards. The committee has met and the nominations for the 63rd Grammys are being voted on and the winner presented as part of the 64TH Grammy Awards.

1. BOLSTAD: TOMBA SONORA

Morten Lindberg, immersive mix engineer; Morten Lindberg, immersive mastering engineer; Morten Lindberg, immersive producer (Stemmeklang)

2. DEAR FUTURE SELF (DOLBY ATMOS MIXES)

Fritz Hilpert, immersive mix engineer; Jason Banks, Fritz Hilpert & David Ziegler, immersive mastering

engineers; Tom Ammerman, Arno Kammermeier & Walter Merziger, immersive producers (Booka Shade)

3. FRYD

Morten Lindberg, immersive mix engineer; Morten Lindberg, immersive mastering engineer; Morten Lindberg, immersive producer (Tove Ramlo-Ystad & Cantus)

4. MUTT SLANG II – A WAKE OF SORROWS ENGULFED IN RAGE

Elliot Scheiner, immersive mix engineer; Darcy Proper, immersive mastering engineer; Alain Mallet & Elliot

Scheiner, immersive producers (Alain Mallet)

5. SOUNDTRACK OF THE AMERICAN SOLDIER

Leslie Ann Jones, immersive mix engineer; Michael Romanowski, immersive mastering engineer; Dan Merceruio, immersive producer (Jim R. Keene & the United States Army Field Band)

Best Engineered Album, Classical

1. ARCHETYPES

Jonathan Lackey, Bill Maylone & Dan Nichols,engineers; Bill Maylone, mastering engineer (Sérgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion)

2. BEETHOVEN: CELLO SONATAS – HOPE AMID TEARS

Richard King, engineer (Yo-Yo Ma & Emanuel Ax)

3. BEETHOVEN: SYMPHONY NO. 9

Mark Donahue, engineer; Mark Donahue, mastering engineer (Manfred Honeck, Mendelssohn Choir Of

Pittsburgh & Pittsburgh Symphony Orchestra)

4. CHANTICLEER SINGS CHRISTMAS

Leslie Ann Jones, engineer (Chanticleer)

5. MAHLER: SYMPHONY NO. 8, ‘SYMPHONY OF A

THOUSAND’

Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, engineers; Alexander Lipay & Dmitriy Lipay, mastering engineers (Gustavo Dudamel, Fernando Malvar-Ruiz, Luke McEndarfer, Robert Istad, Grant Gershon, Los Angeles Children’s Chorus, Los Angeles Master Chorale, National Children’s Chorus, Pacific Chorale & Los Angeles Philharmonic)

Producer Of The Year, Classical

1. BLANTON ALSPAUGH

• Appear And Inspire (James Franklin & The East Carolina University Chamber Singers) (A)

• Howells: Requiem (Brian Schmidt & Baylor University A Cappella Choir) (A)

• Hymns Of Kassian. (Alexander Lingas & Cappella Romana) (A)

• Kyr: In Praise Of Music (Joshua Copeland & Antioch Chamber Ensemble) (A)

• More Honourable Than The Cherubim (Vladimir Gorbik & PaTRAM Institute Male Choir) (A)

• O’Regan: The Phoenix (Patrick Summers, Thomas Hampson, Chad Shelton, Rihab Chaieb, Lauren Snouffer, Houston Grand Opera & Houston Grand Opera Orchestra) (A)

• Sheehan: Liturgy Of Saint John Chrysostom (Benedict Sheehan & The Saint Tikhon Choir) (A)

2. STEVEN EPSTEIN

• Bach And Brahms Re-Imagined (Jens Lindemann, James Ehnes & Jon Kimura Parker) (A)

• Bart.k: Quartet No. 3; Beethoven: Op. 59, No. 2; Dvoř.k: American Quartet (Juilliard String Quartet) (A)

• Beethoven: Cello Sonatas – Hope Amid Tears (Yo-Yo Ma & Emanuel Ax) (A)

• Mozart: Piano Concertos Nos. 9 & 17, Arr. For Piano, String Quartet And Double Bass (Alon Goldstein, Alexander Bickard & Fine Arts Quartet) (A)

• Songs Of Comfort And Hope (Yo-Yo Ma & Kathryn Stott) (A)

3. DAVID FROST

• Chamber Works By Dmitri Klebanov (ARC Ensemble) (A)

• Glass: Akhnaten (Karen Kamensek, J’Nai Bridges, D.sella L.rusd.ttir, Zachary James, Anthony Roth Costanzo, Metropolitan Opera Chorus & Orchestra) (A)

• Mon Ami, Mon Amour (Matt Haimovitz & Mari Kodama) (A)

• One Movement Symphonies – Barber, Sibelius, Scriabin (Michael Stern & Kansas City Symphony) (A)

• Poulenc: Dialogues Des Carm.lites (Yannick N.zet-S.guin, Isabel Leonard, Erin Morley, Adrianne Pieczonka, Karita Mattila, Karen Cargill, Metropolitan Opera Chorus & Orchestra) (A)

• Primavera I – The Wind (Matt Haimovitz) (A)

• Roots (Randall Goosby & Zhu Wang) (A)

4. ELAINE MARTONE

• Archetypes (S.rgio Assad, Clarice Assad & Third Coast Percussion) (A)

• Beneath The Sky (Zoe Allen & Levi Hernandez) (A)

• Davis: Family Secrets – Kith & Kin (Timothy Myers, Andrea Edith Moore & Jane Holding) (A)

• Quest (Elisabeth Remy Johnson) (A)

• Schubert: Symphony In C Major, ‘The Great’; Krenek: Static & Ecstatic (Franz Welser-M.st & The Cleveland Orchestra) (A)

5. JUDITH SHERMAN

• Alone Together (Jennifer Koh) (A)

• Bach & Beyond Part 3 (Jennifer Koh) (A)

• Bruits (Imani Winds) (A)

• Eryilmaz: Dances Of The Yogurt Maker (Erberk Eryilmaz & Carpe Diem String Quartet) (A)

• Fantasy – Oppens Plays Kaminsky (Ursula Oppens) (A)

• Home (Blythe Gaissert) (A)

• Mendelssohn, Visconti & Golijov (Jasper String Quartet & Jupiter String Quartet) (A)

• A Schubert Journey (Llŷr Williams) (A)

• Vers Le Silence – William Bolcom & Frederic Chopin (Ran Dank) (A)

Field 3 – Contemporary Instrumental Music

Best Contemporary Instrumental Album

1. DOUBLE DEALIN’

Randy Brecker & Eric Marienthal

2. THE GARDEN

Rachel Eckroth

3. TREE FALLS

Taylor Eigsti

4. AT BLUE NOTE TOKYO

Steve Gadd Band

5. DEEP: THE BARITONE SESSIONS, VOL. 2

Mark Lettieri

Field 9 – New Age

Best New Age Album

1. BROTHERS

Will Ackerman, Jeff Oster & Tom Eaton

2. DIVINE TIDES

Stewart Copeland & Ricky Kej

3. PANGAEA

Wouter Kellerman & David Arkenstone

4. NIGHT + DAY

Opium Moon

5. PIECES OF FOREVER

Laura Sullivan

Field 12 – Latin

Best Latin Pop Album

1. VÉRTIGO

Pablo Alborán

2. MIS AMORES

Paula Arenas

3. HECHO A LA ANTIGUA

Ricardo Arjona

4. MIS MANOS

Camilo

5. MENDÓ

Alex Cuba

6. REVELACIÓN

Selena Gomez

Best Música Urbana Album

1. AFRODISÍACO

Rauw Alejandro

2. EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

Bad Bunny

3. JOSE

J Balvin

4. KG0516

KAROL G

5. SIN MIEDO (DEL AMOR Y OTROS DEMONIOS) 8

Kali Uchis

Best Latin Rock or Alternative Album

1. DEJA

Bomba Estéreo

2. MIRA LO QUE ME HICISTE HACER (DELUXE EDITION)

Diamante Eléctrico

3. ORIGEN

Juanes

4. CALAMBRE

Nathy Peluso

5. EL MADRILEÑO

C. Tangana

6. SONIDOS DE KARMÁTICA RESONANCIA

Zoé

Best Regional Mexican Music Album (Including Tejano)

1. ANTOLOGÍA DE LA MUSICA RANCHERA, VOL. 2

Aida Cuevas

2. A MIS 80’S

Vicente Fernández

3. SEIS

Mon Laferte

4. UN CANTO POR MÉXICO, VOL. II

Natalia Lafourcade

5. AYAYAY! (SÚPER DELUXE)

Christian Nodal

Best Tropical Latin Album

1. SALSWING!

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

2. EN CUARENTENA

El Gran Combo De Puerto Rico

3. SIN SALSA NO HAY PARAÍSO

Aymée Nuviola

4. COLEGAS

Gilberto Santa Rosa

5. LIVE IN PERU

Tony Succar

Field 15 – Global Music

Best Global Music Performance

1. MOHABBAT

Arooj Aftab

2. DO YOURSELF

Angelique Kidjo & Burna Boy

3. PÀ PÁ PÀ

Femi Kuti

4. BLEWU

Yo-Yo Ma & Angelique Kidjo

5. ESSENCE

WizKid Featuring Tems

Best Global Music Album

1. VOICE OF BUNBON, VOL. 1

Rocky Dawuni

2. EAST WEST PLAYERS PRESENTS: DANIEL HO & FRIENDS LIVE IN CONCERT

Daniel Ho & Friends

3. MOTHER NATURE

Angelique Kidjo

4. LEGACY +

Femi Kuti And Made Kuti

5. MADE IN LAGOS: DELUXE EDITION

WizKid

Field 16 – Children’s

Best Children’s Music Album

1. ACTÍVATE

123 Andrés

2. ALL ONE TRIBE

1 Tribe Collective

3. BLACK TO THE FUTURE

Pierce Freelon

4. A COLORFUL WORLD

Falu

5. CRAYON KIDS

Lucky Diaz and The Family Jam Band

Field 17 – Spoken Word

Best Spoken Word Album (Includes Poetry, Audio Books & Storytelling)

1. AFTERMATH

LeVar Burton

2. CARRY ON: REFLECTIONS FOR A NEW GENERATION FROM JOHN LEWIS

Don Cheadle

3. CATCHING DREAMS: LIVE AT FORT KNOX CHICAGO

J. Ivy

4. 8:46

Dave Chappelle & Amir Sulaiman

5. A PROMISED LAND

Barack Obama

Field 13 – American Roots Music

Best American Roots Performance

1. CRY

Jon Batiste

2. LOVE AND REGRET

Billy Strings

3. I WISH I KNEW HOW IT WOULD FEEL TO BE FREE

The Blind Boys Of Alabama & Béla Fleck

4. SAME DEVIL

Brandy Clark Featuring Brandi Carlile

5. NIGHTFLYER

Allison Russell

Best American Roots Song

1. AVALON

Rhiannon Giddens, Justin Robinson & Francesco Turrisi, songwriters (Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi)

2. CALL ME A FOOL

Valerie June, songwriter (Valerie June Featuring Carla Thomas)

3. CRY

Jon Batiste & Steve McEwan, songwriters (Jon Batiste)

4. DIAMOND STUDDED SHOES

Dan Auerbach, Natalie Hemby, Aaron Lee Tasjan & Yola, songwriters (Yola)

5. NIGHTFLYER

Jeremy Lindsay & Allison Russell, songwriters (Allison Russell)

Best Americana Album

1. DOWNHILL FROM EVERYWHERE

Jackson Browne

2. LEFTOVER FEELINGS

John Hiatt with The Jerry Douglas Band

3. NATIVE SONS

Los Lobos

4. OUTSIDE CHILD

Allison Russell

5. STAND FOR MYSELF

Yola

Best Bluegrass Album

1. RENEWAL

Billy Strings

2. MY BLUEGRASS HEART

Béla Fleck

3. A TRIBUTE TO BILL MONROE

The Infamous Stringdusters

4. CUTTIN’ GRASS – VOL. 1 (BUTCHER SHOPPE SESSIONS)

Sturgill Simpson

5. MUSIC IS WHAT I SEE

Rhonda Vincent

Best Traditional Blues Album

1. 100 YEARS OF BLUES

Elvin Bishop & Charlie Musselwhite

2. TRAVELER’S BLUES

Blues Traveler

3. I BE TRYING

Cedric Burnside

4. BE READY WHEN I CALL YOU

Guy Davis

5. TAKE ME BACK

Kim Wilson

Best Contemporary Blues Album

1. DELTA KREAM

The Black Keys Featuring Eric Deaton & Kenny Brown

2. ROYAL TEA

Joe Bonamassa

3. UNCIVIL WAR

Shemekia Copeland

4. FIRE IT UP

Steve Cropper

5. 662

Christone “Kingfish” Ingram

Best Folk Album

1. ONE NIGHT LONELY [LIVE]

Mary Chapin Carpenter

2. LONG VIOLENT HISTORY

Tyler Childers

3. WEDNESDAY (EXTENDED EDITION)

Madison Cunningham

4. THEY’RE CALLING ME HOME

Rhiannon Giddens With Francesco Turrisi

5. BLUE HERON SUITE

Sarah Jarosz

Best Regional Roots Music Album

1. LIVE IN NEW ORLEANS!

Sean Ardoin and Kreole Rock And Soul

2. BLOODSTAINS & TEARDROPS

Big Chief Monk Boudreaux

3. MY PEOPLE

Cha Wa

4. COREY LEDET ZYDECO

Corey Ledet Zydeco

5. KAU KA PE’A

Kalani Pe’a

Field 14 – Reggae

Best Reggae Album

1. PAMOJA

Etana

2. POSITIVE VIBRATION

Gramps Morgan

3. LIVE N LIVIN

Sean Paul

4. ROYAL

Jesse Royal

5. BEAUTY IN THE SILENCE

Soja

6. 10

Spice

Field 21 – Composing/Arranging

Best Instrumental Composition

1. BEAUTIFUL IS BLACK

Brandee Younger, composer (Brandee Younger)

2. CAT AND MOUSE

Tom Nazziola, composer (Tom Nazziola)

3. CONCERTO FOR ORCHESTRA: FINALE

Vince Mendoza, composer (Vince Mendoza & Czech National Symphony Orchestra Featuring Antonio Sánchez & Derrick Hodge)

4. DREAMING IN LIONS: DREAMING IN LIONS

Arturo O’Farrill, composer (Arturo O’Farrill & the Afro Latin Jazz Ensemble)

5. EBERHARD

Lyle Mays, composer (Lyle Mays)

Best Arrangement, Instrumental or A Cappella

1. CHOPSTICKS

Bill O’Connell, arranger (Richard Baratta)

2. FOR THE LOVE OF A PRINCESS (FROM “BRAVEHEART”)

Robin Smith, arranger (HAUSER, London Symphony Orchestra & Robin Smith)

3. INFINITE LOVE

Emile Mosseri, arranger (Emile Mosseri)

4. META KNIGHT’S REVENGE (FROM “KIRBY SUPERSTAR”)

Charlie Rosen & Jake Silverman, arrangers (The 8-Bit Big Band Featuring Button Masher)

5. THE STRUGGLE WITHIN

Gabriela Quintero & Rodrigo Sanchez, arrangers

(Rodrigo y Gabriela)

Best Arrangement, Instruments and Vocals

1. THE BOTTOM LINE

Ólafur Arnalds, arranger (Ólafur Arnalds & Josin)

2. A CHANGE IS GONNA COME

Tehillah Alphonso, arranger (Tonality & Alexander Lloyd Blake)

3. THE CHRISTMAS SONG (CHESTNUTS ROASTING ON AN OPEN FIRE)

Jacob Collier, arranger (Jacob Collier)

4. ELEANOR RIGBY

Cody Fry, arranger (Cody Fry)

5. TO THE EDGE OF LONGING (EDIT VERSION)

Vince Mendoza, arranger (Vince Mendoza, Czech National Symphony Orchestra & Julia Bullock)

Field 8 – Country

Best Country Solo Performance

1. FOREVER AFTER ALL

Luke Combs

2. REMEMBER HER NAME

Mickey Guyton

3. ALL I DO IS DRIVE

Jason Isbell

4. CAMERA ROLL

Kacey Musgraves

5. YOU SHOULD PROBABLY LEAVE

Chris Stapleton

Best Country Duo/Group Performance

1. IF I DIDN’T LOVE YOU

Jason Aldean & Carrie Underwood

2. YOUNGER ME

Brothers Osborne

3. GLAD YOU EXIST

Dan + Shay

4. CHASING AFTER YOU

Ryan Hurd & Maren Morris

5. DRUNK (AND I DON’T WANNA GO HOME)

Elle King & Miranda Lambert

Best Country Album

1. SKELETONS

Brothers Osborne

2. REMEMBER HER NAME

Mickey Guyton

3. THE MARFA TAPES

Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

4. THE BALLAD OF DOOD & JUANITA

Sturgill Simpson

5. STARTING OVER

Chris Stapleton

Best Country Song

1. BETTER THAN WE FOUND IT

Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, songwriters (Maren Morris)

2. CAMERA ROLL

Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, songwriters (Kacey Musgraves)

3. COLD

Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton, songwriters (Chris Stapleton)

4. COUNTRY AGAIN

Zach Crowell, Ashley Gorley & Thomas Rhett, songwriters (Thomas Rhett)

5. FANCY LIKE

Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins & Shane Stevens, songwriters (Walker Hayes)

6. REMEMBER HER NAME

Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram & Parker Welling, songwriters (Mickey Guyton)