H.E.R. Tops Soul Train Awards Nominations List With Eight Nods

H.E.R. looks to be the VIP at BET’s annual Soul Train Awards, racking up a leading eight nominations going into the ceremony, which will be telecast at the close of Thanksgiving weekend, Nov. 29, at 8 p.m. ET.
Chris Brown is the runner-up among nominees, with seven, followed by Beyoncé and Young Thug with six, and Chloe x Halle, Summer Walker and Usher with five apiece. YG landed four nominations, and Brandy and PJ Morton came up with three each in Wednesday’s announcement.
Actor-singers Tisha Campbell and Tichina Arnold return as third-time co-hosts for the show, which will air live on on BET, BET Her, VH1 and MTV2.
DJ Cassidy’s popular Twitch series, “Pass the Mic,” which has R&B and hip-hop stars of the past and present participating in epic medleys, will have its broadcast premiere as part of the evening, immediately following the awards program.
The complete list of 2020 nominees:
VIDEO OF THE YEAR
BEYONCÉ, BLUE IVY, SAINT JHN & WIZKID – BROWN SKIN GIRL
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN – GO CRAZY FEAT. YOUNG THUG
H.E.R. – SLIDE FEAT. YG
LIZZO – GOOD AS HELL
SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN
SONG OF THE YEAR
BEYONCÉ – BLACK PARADE
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
H.E.R. FEAT. YG – SLIDE
SUMMER WALKER & USHER – COME THRU
USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME
ALBUM OF THE YEAR
BRANDY – B7
CHLOE X HALLE – UNGODLY HOUR
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – SLIME & B
JHENÉ AIKO – CHILOMBO
SUMMER WALKER – OVER IT
THE WEEKND – AFTER HOURS
BEST NEW ARTIST
GIVEON
LAYTON GREENE
LONR.
SAINT JHN
SNOH AALEGRA
VICTORIA MONÉT
SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD
BRANDY
FANTASIA
KELLY ROWLAND
LEDISI
MONICA
PJ MORTON
BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST
ALICIA KEYS
BEYONCÉ
BRANDY
H.E.R.
JHENÉ AIKO
SUMMER WALKER
BEST R&B/SOUL MALE ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHARLIE WILSON
CHRIS BROWN
PJ MORTON
THE WEEKND
USHER
BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
BEBE WINANS
KIRK FRANKLIN
KORYN HAWTHORNE
MARVIN SAPP
PJ MORTON
THE CLARK SISTERS
RHYTHM & BARS
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DABABY FEAT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FEAT. DRAKE – POPSTAR
DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
MEGAN THEE STALLION – SAVAGE
RODDY RICCH – THE BOX
THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD
BLACK PARADE – WRITTEN BY: AKIL KING, BEYONCÉ KNOWLES CARTER, BRITTANY CONEY, DENISIA ANDREWS, DEREK JAMES DIXIE, KIM “KAYDENCE” KRYSIUK, RICKIE CASO TICE, SHAWN CARTER, STEPHEN BRAY (BEYONCÉ)
DO IT – WRITTEN BY: CHLOE BAILEY, HALLE BAILEY, SCOTT STORCH, VICTORIA MONÉT, VINCENT VAN DEN ENDE, ANTON KUHL (CHLOE X HALLE)
GO CRAZY – WRITTEN BY: CAMERON DEVAUN MURPHY, CHRISTOPHER BROWN, DOUNIA AZNOU, JEFFREY LAMAR WILLIAMS, JOHNNY KELVIN, KANIEL CASTANEDA, OMARI AKINLOLU, ORVILLE HALL, PATRIZIO PIGLIAPOCO, PHILLIP PRICE, SAID AZNOU, SORAYA BENJELLOUN, TRÈ SAMUELS, TURRELL SIMS, WAYNE SAMUELS, ZAKARIA KHARBOUCH (CHRIS BROWN & YOUNG THUG)
I CAN’T BREATHE – WRITTEN BY: H.E.R. (H.E.R.)
PLAYING GAMES – WRITTEN BY: SUMMER WALKER, BRYSON TILLER, LONDON HOLMES, KENDALL ROARK BAILEY, CAMERON GRIFFIN, AUBREY ROBINSON, BEYONCÉ KNOWLES, KELENDRIA ROWLAND, LETOYA LUCKETT, LATAVIA ROBERSON, LASHAWN DANIELS, FRED JERKINS III, RODNEY JERKINS (SUMMER WALKER FEAT. BRYSON TILLER)
SLIDE – WRITTEN BY: CHARLES CARTER, ELIJAH DIAS, H.E.R., JERMAINE DUPRI, KEENON DAEQUAN RAY JACKSON, ROGER PARKER, RON LATOUR, SHAWN CARTER, STEVEN ARRINGTON, TIARA THOMAS, WAUNG HANKERSON (H.E.R. FEAT. YG)
BEST DANCE PERFORMANCE
BEYONCÉ, SHATTA WALE & MAJOR LAZER – ALREADY
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DANILEIGH FEAT. DABABY – LEVI HIGH
MISSY ELLIOTT – WHY I STILL LOVE YOU
TEYANA TAYLOR – BARE WIT ME
BEST COLLABORATION
CHRIS BROWN FEAT. YOUNG THUG – GO CRAZY
H.E.R. FEAT. YG – SLIDE
NE-YO FEAT. JEREMIH – U 2 LUV
SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN
SUMMER WALKER & USHER – COME THRU
USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME