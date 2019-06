Navarre: Recent Film, TV Shoots

Navarre’s 35% tax credit has mainly lured a large list of national feature productions since its launch in 2015. Further international film and TV projects partially shot there, accessing Spain’s 20% tax deductions; other benefited from R&D incentives for Navarre-based animation and post-production companies. Here are some recent highlights:

TITLE – YEAR OF PRODUCTION – DIRECTOR – PRODUCTION COMPANY – LOCATION

-”Ventajas de Viajar en Tren.” 2019. Aritz Moreno. Logical Pictures, Morena Films, Señor & Señora. Pamplona.

-“Dogtanian and the Three Muskehounds.” 2019. Toni García. Apolo Films. Animation.

-“Line Walker: Operation Midnight Shadow.” 2018-2019. Babieka Line Walker. Filmed in Pamplona, Tafalla.

-“Offering to the Storm“ (The Baztán Trilogy). 2018-2019. Fernando González Molina. Nostromo Pictures, Atresmedia Cine, Nadcon. Baztán Valley, Elizondo, Pamplona.

-“The Legacy of the Bones” (The Baztán Trilogy). 2018-2019. Fernando González Molina. Nostromo Pictures, Atresmedia Cine, Nadcon. Baztán Valley, Elizondo, Pamplona.

-”Los Japón.” 2018. Álvaro Díaz Lorenzo. DLO Producciones, Atresmedia Cine, Producciones Sol Naciente AIE, Spal Films, Warner Bros. Entertainment España. Pamplona.

-”Remember Me.” 2018. Martín Rosete. Tornado Films, AIE, Remember Me LLC, Create Entertainment, F Comme Film, Kamel Films, Lazonafilms. Marcilla.

-”Los asesinatos de Goya.” 2018. Gerardo Herrero.Tornasol Films, El corredor nocturno, Movistar +, Entre Chien et Loup. Pamplona.

-”El Reino.” 2017. Rodrigo Sorogoyen. Tornasol Films, Trianera PC AIE, Atresmedia Cine, Le Pacte, Mondex & Cie, Bowfinger International Pictures. Pamplona.

-”Finding Steve McQueen.” 2017. Dir: Mark Steven Johnson. Ambi Group, Bondlt Media Capital, Identity Films. Post-production services, TRex Studios.

-”The Sisters Brothers.” 2018. Jacques Audiard. Why Not Productions, France 2 Cinema, Page 114, Les Frères Sisters, AIE. Urbasa mountain-range.

-”The Man Who Killed Don Quixote.” 2017. Terry Gillian. Alacran Pictures, Tornasol Films, Entre Chien et Loup, Ukbar Filmes, El Hombre Que Mato a Don Quijote AIE, Carisco Producciones AIE. San Martín de Unx, Gallipienzo, Lerga.

-”The Invisible Guardian” (The Baztán Trilogy). 2016. Fernando González Molina. Nostromo Pictures, Atresmedia Cine, Nadcon. Baztán Valley, Elizondo, Pamplona.

-”Conquistadores Adventum.” Movistar +, Global Set. Monastery of Royal Saint Mary of Iranzu.

-”Game of Thrones.” 2015. David Benioff, D.B. Weiss. HBO. Bardenas Reales.

-”The Promise.” 2015. Terry George. Bardenas Reales. The Promise Producciones, AIE, Survival Pictures. Bardenas Reales.